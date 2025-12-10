インドネシアの首都ジャカルタの日本企業が入るオフィスビルで火災があり、22人が死亡しました。地元メディアによりますと、ジャカルタ中心部にある7階建てのオフィスビルで9日に火災があり、22人が死亡しました。火災があったビルはドローン事業を展開する日本企業「テラ・ドローン」の現地拠点で、犠牲者は全員従業員でした。このうち15人が女性、7人が男性だということです。現地の日本大使館によりますと、日本人の犠牲者は確