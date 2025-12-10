パドレスからＦＡとなっている元阪神のロベルト・スアレス投手（３４）がドジャース、カブス、ブルージェイズなどで争奪戦の様相を呈していることが８日、明らかになった。すでにドジャース、ブルージェイズが獲得に興味を示していることが伝えられていた中、フランシス・ロメロ記者が自身のＸで「カブスがまだクローザー市場を探っているという話を聞き、スアレスが理想的な候補者の一人として挙げられている」と発信した。ド