「ＭＬＢウインターミーティング」（８日、オーランド）米大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティングが、フロリダ州オーランドで開幕した。恒例行事のメジャー３０球団の監督による記者会見では、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が大谷、山本、佐々木の３投手のＷＢＣ出場に言及。意向が明らかになっていない山本、佐々木には“条件付き”で出場を容認する可能性を示唆した。大谷のＷＢＣ