ドジャースのゴームズＧＭが８日、テオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）のトレードについて「全く想定していることではない」と完全否定した。ヘルナンデスは昨オフに３年総額１０５億円で契約。今季は１３４試合で打率・２４７、２５本塁打、８９打点。ポストシーズンでは５本塁打を放ち、ワールドシリーズ連覇に貢献した。一方で守備の不安を露呈し、チームの高齢化を疑問視する米メディアではトレード論が過熱していた。