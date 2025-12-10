大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われ、代理人のスコット・ボラス氏（73)が取材に対応した。巨人からポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を目指す岡本和真内野手（29）について、ボラス氏は「市場価値については話さない。ただ、内野（dirt）を守れてパワーがある選手がどれほど価値のある存在か、想像できるだろう」と語っ