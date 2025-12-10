ロイター通信などがアメリカで実施した世論調査で、トランプ大統領の支持率が前の月と比べ3ポイント上昇し、41％となったことが分かりました。物価高対策などが支持率を押し上げたということです。ロイター通信と調査会社「イプソス」は今月3日から8日までの6日間、アメリカの4434人の成人を対象にインターネットで世論調査を行いました。それによりますと、トランプ大統領の支持率は第二次政権では最低だった前の月から3ポイント