メッツからFAのエドウィン・ディアス投手（31）がドジャースと3年総額6900万ドル（約108億円）で契約合意したと複数の米メディアが報じた。平均年俸2300万ドル（約36億円）はクローザー史上最高額となる見込み。ディアスは今季メ軍で62試合に登板し6勝3敗、防御率1・63、28セーブ。通算520試合に登板し28勝36敗、防御率2・82、253セーブを誇るプエルトリコ出身の絶対的守護神だ。マリナーズ時代を含め大谷との対戦は6打席、4打