フィリーズからＦＡとなっていたＫ・シュワバー外野手が５年１億５０００万ドル（約２３５億３０００万円）で残留すると８日（日本時間９日）、複数の米メディアが報じた。シュワバーは今季、大谷翔平（ドジャース）と激しいタイトル争いを繰り広げたが、５６本塁打、１３２打点はともに大谷を上回ってリーグ２冠に輝いた。今オフはＦＡの目玉の１人として、８日（同９日）に米フロリダ州オーランドで開幕したウィンターミー