10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の5万940円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては284.90円高。出来高は6097枚となっている。 TOPIX先物期近は3404ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.08ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 509