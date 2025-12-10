大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われ、代理人のスコット・ボラス氏（73)が取材に対応した。西武からポスティングシステムを利用した今井達也投手（27）について、ボラス氏は「投手のマーケットは非常に活発だ。今井はこの市場で最も速いボールを投げる投手で、しかも最も若い。そのため彼には当然多くの関心が寄せられているし、私た