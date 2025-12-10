青森県東方沖を震源とする今回の地震が発生したのは、過去にマグニチュード（Ｍ）７〜８級の地震が何度も起きている領域だ。震源は、最大死者数が１０万人以上と推計される日本海溝・千島海溝地震の想定震源域にあり、今後さらに大きな地震が起きる恐れもあるとして、政府は警戒を強めている。地震は、２０１１年の東日本大震災（Ｍ９・０）の震源域の北側で起きた。東日本大震災と同様、海側の太平洋プレートが陸側の北米プレ