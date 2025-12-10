きのう夜、千葉県船橋市で路線バスが電柱に衝突し、バスに乗っていた乗客5人が病院に搬送されました。【写真を見る】千葉・船橋で路線バスの単独事故乗客5人が腰などの痛みを訴え病院に搬送きのう午後10時15分すぎ、船橋市印内の住宅街で、京成バスの路線バスが乗客二十数人を乗せて西船橋から桐畑に向けて走行中、道路脇の電柱に衝突しました。この事故で、乗客5人が体や腰の痛みを訴えて病院に搬送されました。けがの程度はわ