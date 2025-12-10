フィリーズからFAとなっていた今季ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー内野手（32）がフィリーズと5年契約を結んだと9日（日本時間10日）、スポーツ専門局「ESPN」ら複数の米メディアが報じた。報道によると、5年契約で総額1億5000万ドル（約235億5000万円）とみられる。シュワバーは今季、ドジャースの大谷翔平投手との争いを制して自己最多となる56本塁打を放ち、132打点とともにリーグ2冠王となった。そして、この日