阪神が獲得へ動いている米大リーグ・前パイレーツのカム・デバニー内野手（２８）との契約交渉が最終局面を迎えていることが９日、分かった。条件面で合意に達し、メディカルチェックなどの最終確認を行っているとみられ、間もなく“虎のデバニー”が誕生する。待望の新助っ人加入が秒読み段階に入った。今季は圧倒的な強さでリーグ優勝を果たしたが、遊撃は小幡、木浪、熊谷、高寺が出場を分け合って、レギュラー固定に至らな