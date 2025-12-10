NY株式9日（NY時間11:10）（日本時間01:10） ダウ平均47879.52（+140.20+0.29%） ナスダック23569.58（+23.68+0.10%） CME日経平均先物51185（大証終比：+335+0.66%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。ナスダックは下げて始まったものの、小幅高に転じている。トランプ大統領がエヌビディア＜NVDA＞のＨ２００チップの中国への販売を条件付きで承認したと投稿。販売額の２５％を米政府に支払う