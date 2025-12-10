垂秀夫・前駐中国大使が９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国に対する日本の外交戦略について議論した。垂氏は、台湾有事を日本の「存立危機事態」に認定しうるとした高市首相の国会答弁について、「対中戦略をどう考えていたのかが問われる。戦略があったのか、疑いを持っている」と述べた。その上で、中国への経済的な依存度の低減や、欧州との連携強化などを通じて「高市首相にしかできない新たな戦略を再構築