大リーグの球団幹部や代理人が一堂に会するウインターミーティング（WM）が8日（日本時間9日）に2日目を迎え、19球団の監督が記者会見に出席した。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は、来年3月のWBCでの大谷翔平投手（31）の二刀流出場について、慎重な姿勢を示した。指揮官ならではの苦悩がにじんだ。WBCでの大谷の起用法を問われたロバーツ監督は、本人とはまだ話し合っていないとし、「彼には投げてほしくない。恐ら