エンゼルスのペリー・ミナシアンGMが今オフの補強について「三塁手の獲得を検討している」と明言した。メジャー移籍を目指すヤクルト・村上、巨人・岡本がともに三塁を守ることを問われると「具体的な名前は言わないが、国際市場にも非常に興味深い選手がいる。そこも含め検討している」と語った。故障に苦しむ三塁手レンドンは引退の可能性が報じられている。また、菊池がWBC出場に前向きな姿勢を示しているが、同GMは「ま