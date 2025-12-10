レイズのフニオール・カミネロ内野手（22）が来春のWBCにドミニカ共和国代表として出場することが決まった。8日（日本時間9日）に大会公式SNSなどで発表された。3年目の今季は45本塁打、110打点とブレークした三塁手。同国代表のアルバート・プホルス監督は「近い将来のスーパースター。人間的にも優れている」と期待した。また、パドレスのクレイグ・スタメン新監督は外野手タティス、三塁手マチャドの同代表選出を明言し「