全米野球記者協会に所属のフランシス・ロメロ記者がSNSで、ドジャース・佐々木がWBCで予備登録メンバーに入ったと伝え「情報筋によると最終メンバー入りに問題はない」と記した。一方、ロバーツ監督は佐々木と山本のWBC出場可否について「彼らがWBCに興味を持っていることは確か。議論する必要がある。特に山本については26年を見据えた配慮も重要」と話し、ゴームズGMも「腰を据えて話し合う必要がある」と慎重だった。また