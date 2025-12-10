9日午後、神奈川県の日向山で山火事が発生し、現在も延焼が続いています。警察や消防によりますと、9日午後3時すぎ、神奈川県の日向山で目撃者から「山の中腹から煙が見える」などと通報がありました。日向山は厚木市と伊勢原市の境にある山で、山火事が発生している場所は頂上の近くだということです。ケガ人は確認されていません。現場から最も近い住宅までは直線距離で少なくとも2キロほど離れていて、民家に影響が出る可能性は