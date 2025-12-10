ウクライナのゼレンスキー大統領が、ロシアとの和平をめぐり、9日にもアメリカに修正案を提示する見通しです。また、ゼレンスキー氏は9日、ローマ教皇と会談し、ウクライナ訪問を正式に要請しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカが示した和平案の修正案を9日にも提示する考えを表明しました。当初、28項目あった案は20項目まで絞り込まれたとし、東部ドンバス地方の割譲は受け入れられないと強調しています。また