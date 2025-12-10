青森県で最大震度6強を観測した地震。気象庁は今後1週間、大きな地震が起きる可能性があるとして、初めて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。私たちはどんなことに注意すればいいのでしょうか？青森県八戸市で最大震度6強を観測した8日夜の地震。一夜明けた被災地には雪が降っていました。東北町では国道が陥没、作業員が復旧活動を行っています。ここに少し前まで残されていたのが、落下した乗用車。乗っていた