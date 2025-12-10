将棋の第３８期竜王戦（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）でタイトル５連覇と史上３人目の永世竜王の資格獲得を果たした藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）の祝賀会が９日、七番勝負第６局が予定されていた鹿児島県指宿市の指宿白水館で開かれた。祝賀会には藤井竜王と喜びを分かち合おうと、ファンや関係者が詰めかけた。今期の七番勝負について、藤井竜王は「自分から工夫したり、一手一