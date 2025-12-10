柏が浦和のMF大久保智明（27）を完全移籍で獲得することが9日までに分かった。複数の関係者によれば、左利きのドリブラーには複数クラブが獲得に乗り出していたが、柏が争奪戦を制したという。浦和でも指揮したロドリゲス監督や元チームメートのMF小泉の存在も決断の後押しになったようだ。柏は今季、勝ち点1差の2位。リーグ制覇とACLE出場に向けて2チーム分の戦力拡大を目指す。