今季3位と躍進した京都が、来季コーチとして吉田達磨氏（51）を招聘（しょうへい）することが分かった。吉田氏は新潟や徳島で指揮官を務め、昨年7月から大田（韓国1部）のコーチに就任。来季6季目の指揮を執るチョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督とは柏時代にチームメートだった。京都は今季J1で2位の総得点62得点。若手育成と攻撃の構築に定評のある吉田氏を加えてよりチーム力と攻撃力に磨きをかけ、リーグ初制覇へ向かってい