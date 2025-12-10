防衛省は、9日午前から午後にかけて、中国の爆撃機2機とロシアの爆撃機2機のあわせて4機が東シナ海から四国沖の太平洋にかけて長距離にわたる共同飛行を実施したと発表しました。航空自衛隊の南西航空方面隊などの戦闘機を緊急発進させ、対応したということです。