Ｊ１柏が浦和のＭＦ大久保智明（２７）を獲得することが９日、濃厚になった。関係者によると、交渉は既に細部を詰める段階だという。２１年に中大から浦和に加入したレフティーは、右サイドを主戦場に５年間で通算１１０試合に出場。ドリブルが持ち味だが、今季は１６試合のみの出場にとどまっていた。２１年から２シーズン、浦和を指揮していたロドリゲス監督（５１）の教え子でもあり、柏の指揮官が掲げる攻撃的な戦術の適