日本ハムを戦力外となった石川直也投手（２９）が、来季からイースタン・リーグのオイシックスに入団することが９日、分かった。山形中央から１４年のドラフト４位で入団した石川は、１８年に５２登板で１９セーブ、防御率２・５９をマーク。クローザーとして栗山政権を支えた。２０年に右肘のトミー・ジョン手術を受けて以降は出場を減らし、２４年からは２年連続で１軍登板なし。今季は２軍で２９登板だった。１０月に戦力外