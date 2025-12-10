【シドニー＝作田総輝】オーストラリアで１０日、１６歳未満を対象にしたＳＮＳ利用禁止法が施行された。国レベルで子供のＳＮＳ利用を一律に禁ずる踏み込んだ措置で、欧州などで同種の規制を検討する動きが広がる中、豪州での規制の成否が注目されている。ＳＮＳを介した子供のいじめや性犯罪、有害な投稿の閲覧などを防ぐのが狙いで、昨年１１月に法案が可決された。禁止対象のＳＮＳの運営企業は、１６歳未満のアカウント取