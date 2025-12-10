TacoBellとアーティスト・アイナ・ジ・エンドさんが初のスペシャルコラボを実現。「タコベル道中」と名付けられた限定メニューが、2025年12月20日(土)から全国のタコベル店舗で期間限定販売されます。力強さと繊細さが共存する彼女の音楽世界を、食材のコントラストで表現した特別なセットに仕上がりました。＋200円でドリンク付きに変更できるのも嬉しいポイント。心もお腹も満たされる冬の注目メニューです♪