空気が乾燥する季節。きょうもまた山火事が発生しました。報告「神奈川県の日向山です。広い範囲で飛び火しているのが確認できます」神奈川県伊勢原市の日向山。夜になっても山火事が続いていました。警察などによりますと、9日午後3時ごろ、日向山で「山の中に白い煙が見える」と目撃者から通報がありました。現場は山頂近くの尾根で、これまでに少なくとも600平方メートルが焼け、現在も延焼中だということです。これまでにけが