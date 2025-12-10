河北省石家荘市平山県上三汲郷河渠村は数年前からジオラマ産業という新分野の育成に取り組んでいる。新華網が伝えた。デジタル化・インテリジェント化技術を導入して伝統産業の発展を後押しすることで、特色ある産業の新たな成長スポットを構築し、現地の農村振興に新たな原動力を注入している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）