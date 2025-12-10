日本時間０時に発表になった１０月分の米求人件数を受けてドル高の反応が見られている。米求人件数は７６７万人に増加し、予想を上回った。５カ月ぶりの高水準となった。これを受けて為替市場はドル高の反応が見られており。ドル円は１５６円台後半に上昇。一方、ユーロドルは１．１６ドル台前半での推移。 明日のＦＯＭＣの結果発表でＦＲＢが利下げを実施するとの見方に変化はないが、来年以降の利下げには慎重姿勢