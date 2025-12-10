初恋のキラキラ→大人同士の恋愛模様も見られる▶【写真】スーツが似合うパク・ソジュン！世界的人気俳優 パク・ソジュンと、今最も旬な女優ウォン・ジアン が共演するロマンス韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：キョンドを待ちながら）が、 Prime Videoで12月7日（日）より独占配信スタート！毎週 日・月曜日に1話ずつ配信。本作は、パク・ソジュン約7年ぶりのロマンス主演作。世界240以上の国と地域で Prime Video世界独