防衛省は、日本近海の太平洋で活動している中国海軍の空母「遼寧」から戦闘機などが発着艦した回数が、5日から8日までで延べ約140回になったと発表しました。防衛省によると、中国の空母「遼寧」とミサイル駆逐艦など3隻は8日、沖縄県の北大東島の東約490kmを航行し、9日には北大東島の東約450kmを航行しています。海上自衛隊の護衛艦「てるづき」が警戒監視と情報収集を行っていて、8日には空母「遼寧」からの艦載戦闘機と艦載ヘ