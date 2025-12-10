11月26日に発生した香港の高層住宅の大規模火災で、確認された死亡者が160人となりました。香港当局の発表によりますと、8日からDNAによる鑑定を行っていたところ、新たにひとりの死亡を確認したということです。これで火災による死者は160人になりました。160人のうち40人は身元の確認がとれておらず、当局が科学的な検証を急いでいます。また、依然として6人の安否が分かっていないということです。