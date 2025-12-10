Official髭男dismが、映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 』を発売。同作品のライブ音源の配信をスタートした。本作は、昨年秋に開催した全国アリーナツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録したライブ映像作品。2024年7月にリリースされたアルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」などに加え、TVアニメ『アオのハコ』