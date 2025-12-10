“誰一人取り残さない世界”を目指し、国連をはじめとする様々なパートナーと、文化・芸術を通して世界の優先事項に取り組む学生団体「東京大学UNiTe」は、運営するWebプラットホーム「ボイス・オブ・ユース JAPAN」7周年アニバーサリーソングとなる楽曲「アウトキャスト」を制作。この楽曲を、加藤和樹が歌唱することとなった。ボイス・オブ・ユース JAPAN（VoYJ）とは、2018年に東京大学の学生たちが国連機関等とのパートナーシ