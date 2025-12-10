【上海＝田村美穂】中国広東省広州市で２５日から開催予定だったスタジオジブリと宮崎駿監督の作品をテーマにした展覧会が延期された。展覧会の公式ＳＮＳが８日、発表した。台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡る日中関係の悪化で、中国では日本関連の行事で中止が相次いでいた。発表では、延期の理由が明らかにされておらず、「近い将来、お会いできる日を楽しみにしている」とした。スタジオジブリの展覧会は２０２４