Nothingが9月25日に発売したワイヤレスイヤホン「Ear (3)」を、Nothing Japanから借りて使ってみました。 Nothingは2021年に初のプロダクトとして、Nothing ear (1)をリリースしましたが、Ear (3)はそれを継承するモデル。Nothingの象徴と言えるシースルーデザインも受け継がれています。 従来からのシースルーデザインを継承。カラバリは、このホワイトのほかに、ブラックもある