ひき逃げされ死亡した児童の遺族が時効の撤廃を求め、嘆願書を法務省に提出しました。2009年、埼玉・熊谷市で自転車で帰宅途中の小学4年の小関孝徳くん（当時10）が車にひき逃げされて死亡しました。犯人は現在も逮捕されておらず、警察は時効が20年の危険運転致死容疑で捜査を継続しています。孝徳くんの母親の代里子さんは法務省を訪れ、死亡ひき逃げ事件の時効撤廃を求める18万7439人分の署名と嘆願書を提出しました。孝徳くん