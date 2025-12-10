【サンリオキャラクターズ ふにゅっとスモアサンド】 12月 発売予定 価格：1回300円 ハローキティ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ふにゅっとスモアサンド」を12月に発売する。価格は1回300円。 サンリオキャラクターズが、マシュマロをクッキーでサンドした「スモア」をテーマにしたマスコット