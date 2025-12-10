歌舞伎俳優の尾上右近が、来年１月の歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」昼の部で出演する「蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）」の特別ビジュアルが９日、初公開された。右近は変化舞踊として人気が高い同演目に初役で挑む。女郎蜘蛛の精、女童、薬売り、番頭新造、太鼓持、座頭、傾城、平井保昌の計８役を早替わりで勤める。この日、初公開された特別ビジュアルには、女郎蜘蛛の精が姿を変えた女童扇弥、薬売り研作、番頭新