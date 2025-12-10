【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比155.92ドル高の4万7895.24ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を見極めようと様子見ムードが強く、値動きは限られた。