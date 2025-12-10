アサヒビールと傘下のニッカウヰスキーは、ウイスキー「竹鶴ピュアモルト」の魅力を堪能できる完全予約制のバー「ＴｈｅＴＡＫＥＴＳＵＲＵｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ」を東京都新宿区で期間限定オープンした。９〜２１日の間、ウイスキーと料理を合わせたオリジナルコースなどを提供する。竹鶴ピュアモルトは、ニッカの「余市モルト」「宮城峡モルト」を中核にブレンドした旗艦ブランドで、「華やかでフルーティーな香り、滑ら