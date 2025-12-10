イオンは９日、来年の節分（２月２日）に向け、計１・７キロ・グラムの巨大な恵方巻きを販売すると発表した。家族や友人で集まった際に分け合って楽しんでもらう狙いで、長さ約１８センチ、幅約１４センチと同社史上最大の大きさに仕上げた。商品名は「２６品目のごくぶと巻」。マグロやイクラ、卵焼きなど、２０２６年にちなんで２６種類の具材を巻き、写真映えする見た目にした。１本税込み６４５８円で販売する。予約は今