【Nintendo Switch 2版「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」】 12月10日 発売 価格：7,260円 画像はSwitch版のもの Bethesda Game Studiosは12月10日、Nintendo Switch 2版「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition（Skyrim）」を発表した。同日より購入可能で、価格は7,260円。 「Skyrim」は、ベセスダが展開するRPG「The Elder Scrolls」シリ