ドラゴンゲート９日の横浜大会で、ルイス・マンテ（３３）とデムースがオープン・ザ・ツインゲート王者のＲｉｉｉｔａ（２８）＆ＪＡＣＫＹＫＡＭＥＩ（２６）に挑戦表明した。ルイス＆デムースはこの日、第１試合に登場となった。当初は王者組とのタッグマッチが予定されていたが、Ｒｉｉｉｔａが体調不良により欠場したため、代打出場の布田龍＆ＪＡＣＫＹと激突。一進一退の攻防の最後はデムースがＫＡＭＥＩをバラゲサ（