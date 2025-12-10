ドラゴンゲート９日横浜大会の「第９７代オープン・ザ・トライアングルゲート王座決定リーグ戦」で「我蛇髑髏」の箕浦康太（２６）、ジェイソン・リー（３３）、ＫＡＩ（４２）組が勝利しベルト奪取へ弾みをつけた。帆希の長期欠場を受け、前王者「ＰＳＹＰＡＴＲＡ（サイパトラ）」の帆希＆シュン・スカイウォーカー＆ギアニー・ヴァレッタがベルトを返上したことを受けて本リーグ戦開催。ここまで１勝１敗の我蛇髑髏はこの日